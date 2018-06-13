台灣版「最理想工作」 觀光局徵10島主週薪35K

小琉球擁有豐富的生態資源，是目前島主徵選活動最熱門的島嶼之一。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-13 17:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕被稱為「全世界最理想工作」的澳洲大堡礁島主曾吸引各國民眾爭相競選，如今台灣也有自己的島主徵選活動。觀光局以探索台灣10+島為活動品牌，自6月1日起推出島主徵選活動，民眾只要PO上1分鐘自我介紹影片，分享對島嶼行銷的想法，就有機會獲選為島主，向旅客行銷島上的旅遊特色，一週薪資約35K。

台灣有豐富的海洋自然資源及人文景觀，觀光局為呼應全球永續觀光發展趨勢，挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，以「探索台灣10+島」為活動品牌，6月起推出探索台灣10+島 show your island島主徵選活動，目前為止吸引78人報名，符合資格有64位，6月24日報名截止後，將進入最終決選，網路投票比重占3成，7成由專家評鑑，7月17日將公布10位島主名單希望利用網路聲量，推動離島觀光，讓國際看見台灣島嶼特色。

觀光局表示，報名島主的人要先到島主徵選活動官網PO出1分鐘的自我介紹影片，並針對台灣東部三島或是台灣西部七島填選志願，避免有其中一個島落選，目前以東部蘭嶼和西部的小琉球最熱門，報名人數最多，其中不乏日本和法國人報名參選。