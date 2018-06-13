大雨將至，高市長召開防汛會議要求做好準備

2018-06-13 18:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕滯留鋒加西南氣流，使得台灣各地今起隨時可能出現豪大雨﹔高雄市長許立明召開水情整備會議，鑑於這回降雨可能延續數日，特別提醒山區提高警覺，相關單位則需作好防汛與撤離居民準備。

高市民政局統計，六龜、甲仙、桃源、茂林、那瑪夏等容易在大雨過後形成孤島地區，列冊保全戶共有4202人，包括94位洗腎患者與8位孕婦，一旦有需要時將儘速安排撤離至安全區域。

氣象局預報昨起至端午節連假，因為滯留鋒加西南氣流影響，台灣各地極可能出現豪大雨﹔高市府昨下午提前召開防汛整備會議，由市長許立明主持。

成大防災中心分析，南部降雨可能比預期稍晚，今天白天沒降雨，預料明天白天開始會有明顯雨勢，而明後兩天（14日、15日）將是南部降雨最劇烈時段，高雄各區會有陣雨或雷雨。

工務、水利、消防、社會、民政、原民會根據各自業務說明整備情況，工務於在樹木強固部分，累計修剪與固定支架有兩萬兩餘棵樹﹔水利局完成抽水機配置與排水系統清疏，針對土石流警戒區也全面監控﹔消防、社會、民政、原民等單位，則陸續盤點收容空間、通訊、物資等。

市長許立明表示，根據氣象資料，這回降雨可能連續數日，山區尤其要注意，相關單位跟保全戶民眾都要做好隨時撤離準備。

許立明也提醒各單位應雨駐外人員保持密切聯繫，掌握其現地狀況與需求，並提供必要支援，這些同仁在緊急時刻將站在第一線，但救人前也要先能自救。