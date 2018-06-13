化身一日加油站長 柯文哲體驗幫汽車加油

台北市長柯文哲今天化身一日加油站長，體驗加油站員工的日常工作。他結束時說，既使他好手好腳都覺得手忙腳亂，直說身障者一定要花更多時間訓練，背後有耐心的督導員更是功不可沒。（記者鍾泓良攝）

2018-06-13 17:37

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於建國南路的勝利加油站是由北市府委託「台北市勝利社會福利事業基金會」所經營，為全國首創開放身障團體管理營運的加油站，66個員工中，有7成員工、54名是身障者。台北市長柯文哲今天化身一日加油站長，體驗加油站員工的日常工作。他結束時說，即使他好手好腳都覺得手忙腳亂，直說身障者一定要花更多時間訓練，背後有耐心的督導員更是功不可沒。

負責教市長加油作業的是35歲身障員工阿鴻，他過去因長期上夜班，導致腦動脈瘤破裂而中風，因此在醫院及家裡躺了快十年，所幸在2013年經勞動局轉介到勝利加油站，經就服員指導後，如今可以加油、收銀及導車。

柯文哲致詞時表示，勝利加油站去年業績達3.6億元，重點是每次在這裡消費，都會捐10元作公益。他說，政府過去都是補助身障者，現在是讓身障者可以成長，不僅可以幫助自己，也可以幫助別人。

勝利社會福利事業基金會執行長張英樹表示，台灣身障人口目前有116萬人，其中身障就業存在「3457」5個數字，分別是身障者失業率是一般人的3倍、身障者勞動參與率是一般人的40%、約聘雇比例是一般人5倍，以及一個身障者等待工作的時間是7年，認為勝利加油站就是社會服務跟社會企業結合的榜樣。