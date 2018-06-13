台北市社區節能設備補助擴大 即起至7月底開放申請

2018-06-13 17:26

〔記者周彥妤／台北報導〕為持續推動社區參與節能減碳，台北市環保局擴大補助節能設備，即起推出「社區節能改造補助計畫」，補助對象為北市立案成立管理委員會，並向北市建管處完成報備程序者，凡申請公共區域導入能源管理系統、汰換空調及照明設備，將可獲設備改造總體施作經費二分之一補助；另申請室內停車場智慧照明設備，每盞燈具補助單價二分之一，上限750元。

環保局表示，今年因配合執行經濟部能源局「縣市住商共推節電行動」，獲得中央經費補助，因而擴大補助社區節能設備改造，「公共區域」補助項目包括汰換照明設備為LED燈具、汰換空調設備為能源效率標示一級或二級機種、以及新增建置能源管理系統；「室內停車場」補助項目則為汰換照明設備為LED智慧照明燈具。社區可依需求擇一或一個以上方案申請。

環保局呼籲，社區踴躍申請，儘早全數汰換公共區域耗能設備，除可獲得節能省電費效益外，更可申請參加環局每年舉辦的節能領導獎爭取額外的獎勵，可謂一舉數得。

環保局說，即起開放申請至7月31日，補助計畫簡章及申請表單，可至北市府智慧節電網（http://energy-taipei.ftis.org.tw/）首頁中最新消息下載；有問題可電洽1999轉1774或1769。