愛河龍舟賽 美、日、港隊百隊將競技

2018-06-13 17:22

［記者黃旭磊／高雄報導］「2018高雄愛河端午龍舟嘉年華」吸引111隊、2千5百人參賽，西雅圖高雄姊妹市協會隊、日僑學校日正當中及香港無止龍等外籍隊伍加緊練習，盼最後關頭衝刺奪標。

愛河龍舟賽將於6月16日至18日舉行，吸引2577名選手報名，其中外籍人士有14隊231人，包括牛津啤酒屋連續14年參賽，及文藻大學外籍生SOSA端午節快樂、中山大學外籍生NSYSU 國際龍舟隊、美籍協同英語教師（傅爾布萊特）Dragon Boat-Z，選手對於愛河水質及風光充滿期待，日夜加緊練習。

高市體育會龍舟委員會主委陳麗珍表示，今年眾多新隊伍參賽，戰況預期將更為激烈，而去年由海軍官校分別拿下公開男子組及公開混合組冠軍，樹德科技大學及旗美高中榮獲大專混合組及青少年混合組冠軍，冠軍隊將繼續朝衛冕路邁進。

賽事總獎金原60萬元，健身工廠熱情贊助加碼獎金30萬元，總獎金提升為90萬元，其中大型民俗龍舟社會公開組14隊競爭最激烈，冠軍可獲15萬元獎金。

高雄市體育處長周明鎮說，為避免水流差異影響，採內、外水道互換總和成績排名，今年也取消舵手，改以牽引手取代，降低賽事門檻讓更多民眾報名享受樂趣。

賽事推出手機版專頁（https://goo.gl/CykN9N），供選手、民眾查詢即時賽程、成績，而比賽期間，愛河周邊舉辦寫生比賽，並有街頭藝人及美食攤位，歡迎民眾逗熱鬧。