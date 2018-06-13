不聘黑皮膚外師？ 稽查康橋高中幼兒園、未違法

2018-06-13 17:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕網路傳言新北市私立康橋中學幼兒園徵代理英文老師，條件限制「不接受來自非英語系國家或暗黑色皮膚」，引發種族歧視爭議，校方緊急澄清非本意，新北市勞工局和教育局獲悉，昨天到場稽查，未發現有外國人工作及違反就業服務法事證，勞工局也再次向校方宣導相關法令。

勞工局外勞服務科長廖武輝說，本事件有兩個層次問題，一個是依規定幼兒園不得聘用外籍教師；一個是「就業服務法」不得有任何歧視，經教育局向學校查詢，校方指是要聘幼兒園課後社團輔導老師，並非外語老師，且校方也發聲明澄清，校方聘用老師，絕不會以其種族、膚色、宗教或性別作為聘用條件，學校也堅決反對種族歧視相關言論。

網路社群日前傳出一名在台灣的外國朋友轉貼文章，指康橋幼兒園徵代課英文老師，條件居然限制「不接受來自非英語系國家或暗黑色皮膚」，引發種族歧視爭議，校方回應，此篇涉及種族歧視的文章，不是學校發的徵才訊息，而是一名老師幫校方找老師PO的訊息，因為誤解學校規定，才會PO出不正確訊息，並非校方本意。

教育局和勞工局今天下午前往康橋高中附設幼兒園稽查，經查現場沒有外國人工作，亦無違反就業服務法情事，勞工局現場進行法令宣導。

據幼教工作者指出，幼兒園找外師，喜歡找白人已是公開的秘密，因為「白人英語最純正」，對有刻板印象的家長最有說服力，所以即使應徵者英文流利、教學經驗佳，幼兒園還是不喜歡黑人、華裔美籍和非英、美國等英語主流國家人士。