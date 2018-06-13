社區阿嬤教包粽 學童親手送獨居老人

嘉義縣東石鄉龍崗國小學童由阿嬤們教導包粽子，更將親手包的粽子送給社區獨居老人。（記者林宜樟攝）

2018-06-13 16:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉龍崗國小是偏鄉小校，學校也是東石鄉樂齡學習中心，今天樂齡中心的阿嬤們到學校教學童包粽子，孩子們還親手包的粽子送給社區20多位獨居老人，許多學童開心說，「學到包粽子還能幫助人，很有意義」。

龍崗國小校長蔡志賢說，學校有65名學生，今年老師們問有誰包過肉粽，只有5名學生包過；端午節將到，樂齡中心的阿嬤們原本想包粽子給學生吃，後來校方覺得應該讓孩子們更瞭解傳統文化，因此請阿嬤們教導孩子包粽。

今天阿嬤們備料、一步一步教學生包粽子，小朋友們包的粽子有大有小，形狀不同，讓阿嬤們看得笑呵呵；69歲阿嬤陳玉左說，從小就教導家中孩子綁肉粽，也希望學生們能學會；學生楊佳蓁說，第一次學折粽葉，放米、蛋、肉再折上粽葉，覺得把粽葉壓上成形最困難，很高興有機會學包肉粽。

龍崗國小17名畢業生今天下午帶著200多顆粽子到社區送給獨居老人，有老人家看到學童送來肉粽，非常感動；蔡志賢說，學校不僅是學生學習場所，也要與社區有更多連結，希望包粽送愛讓老人家感受溫暖，也讓學生們學習知福與惜福。