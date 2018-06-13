老阿嬤要下車…豐客280公車司機嫌慢速關門 還怪學生擋路

2018-06-13 17:24

〔記者歐素美／台中報導〕本月12日上午5點多，豐原客運280號公車林姓司機行駛至建成路與大振路口時，一名老婦人按鈴準備下車，因動作較慢，司機竟不耐煩地快速關閉車門，導致老婦人無法下車，一名為禮讓老婦而先行下車的學生，也被車門夾到，司機甚至責怪學生擋路，氣得學生向本報投訴；豐客調查後發現，林姓司機確有疏失，將議處並要求他改善服務態度。

禮讓反遭門夾 學生氣得投訴司機

豐原客運280號公車行駛路線為台中女中到修平科技大學，何姓學生投訴指出，12日上午5點多，他搭280號公車上學，車行至建成路與大振路口時，一名老奶奶按鈴準備下車，他因為站在車門附近，就先行下車禮讓老奶奶，而老奶奶行動比較遲緩，沒來得及下車，司機就快速關上車門，他怕公車跑掉就搶著再上車，結果，被公車門夾到。

何姓學生說，老奶奶事後詢問司機，「為何要那麼快關門？」害她無法下車，司機卻只是一臉嘻笑，老奶奶氣得大罵司機「垃圾」，並在下一站下車。林姓司機在老奶奶下車後，不但未向被夾到的他致歉，還怪罪他擋路，甚至在他下車後，還對著他連按兩聲喇叭，具有嚴重挑釁意味，何姓學生痛批司機讓豐原客運的招牌蒙羞。

豐客：將議處 要求改善服務態度

豐原客運公司調查後指出，林姓司機確實未依公司規定作業，導致老婦人未能及時下車，事後對學生按兩下喇叭的舉動也很奇怪。而林姓司機工作中，無法回應，公司將要求他提出報告，並進行議處，同時改善服務態度。至於林姓司機嘻笑以對應該是不想跟老婦人起衝突，才面帶微笑。