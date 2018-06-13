轉診病人可優先！馬偕醫院每日保留450個名額

2018-06-13 16:51

〔記者林惠琴／台北報導〕為了配合衛福部健保署分級醫療政策，馬偕醫院宣布啟動「馬偕共好醫療照護」合作團隊，除了提供轉診專責窗口、諮詢專線外，同時門診各診次提供轉診保留號，預估台北、淡水院區，以及兒童醫院每日合計可保留450位號次給轉診病人，希望民眾多利用轉診更便利。

事實上，馬偕醫院從2015年已有合作社區醫療群為8群、共計119家診所，去年底更躍升至19群、上看248家診所的規模，目前合作診所持續上升中。

馬偕醫院院長施壽全表示，與該院合作的19家社區醫療群中，65%在新北市，主要分布於新莊、三重、蘆洲及板橋等地區，其次是29%在台北市，桃園市則占有2%左右。

施壽全指出，啟動馬偕共好醫療照護團隊，不只提供轉診專責窗口、諮詢專線，同時門診各診次提供轉診保留號，預估台北、淡水院區，以及兒童醫院每日合計可保留450位號次給轉診病人。

衛福部長陳時中也出席馬偕醫院推動共好照護團隊記者會，他表示，分級轉診的出發點為希望建立資源有效分配的就醫模式，改善過去「頭重腳輕」的就醫文化，落實以病人為中心的醫療型態。

衛福部健保署長李伯璋指出，民眾小病可先至診所就醫、由家庭醫師處置，一旦患者有後續醫療需求時，可使用健保署建置的「電子轉診平台」，協助快速轉診醫院，能夠讓大醫院、小診所分工更為明確，且醫療資源運用更有效率。