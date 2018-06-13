觀光局行銷花東 旅宿業者憂暑假住房率

交通部觀光局今在台北車站舉辦「前進花東好遊創意行銷啟航」記者會，邀請民眾暑假一同到花東旅遊。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-13 17:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今在台北車站舉辦「前進花東好遊創意行銷啟航」記者會，盼藉由一系列行銷活動打通東台灣國際觀光市場。有業者擔憂，受大環境影響，花蓮今年5、6月住房率掉到只剩3成左右，比往年表現還差，而且這還是有補助撐著，之後暑假該怎麼辦？

東台灣好山好水，但長久以來因一票難求，影響國內外旅客前往意願。觀光局去年底推動花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點，今年又加碼推出台鐵洄瀾之心車加酒專案、好遊創意遊程競賽、產業輔導暨參展等多項創意行銷專案，盼打通國內外旅遊市場。

參與洄瀾之心觀光專列的怡園渡假村總經理、花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐表示，花東地區過去因交通問題，影響旅客造訪意願，今年初又受地震影響稍微受挫，從今年2月到6月期間，只有4月因畢業旅行及鄰里活動，住房率才稍微起色，不過5、6月受整體大環境影響表現不如預期，住房率僅30至35%，比去年同期掉了2成。陳義豐擔心，「現在還有政府補貼（指3355旅宿補貼方案）撐著，以後沒補助該怎麼辦？」只能期望暑假期間能有部分出遊潮。

洄瀾之心觀光專列預計今年6月30日啟航，專案至明年6月29日截止，列車每天上午8點57分從台北出發到花蓮，下午5點30分從花蓮到台北，購買車票須包含花蓮住宿1晚，車上備有花蓮在地伴手禮，可提供民眾試吃、訂購，還可選擇到店取貨。業者表示，一般台鐵普悠瑪開放兩週前才能購票，洄瀾之心即日起就能訂購未來一年內的車票，讓旅客能提前安排行程，目前為止，暑假期間車票已售出約6、7成的座位。

0206花蓮地震影響當地觀光形象，為鼓勵國人到花蓮出遊，觀光局今年3月祭出自由行3355旅宿補貼方案，6月底前符合3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告的花蓮地區旅宿業者達3天2夜以上者，每人最高可享500元的住宿補助。