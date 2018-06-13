長輩吃冷飯、街友熱傷害 熱心志工端午送暖

2018-06-13 16:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市1名92歲傅姓獨居長輩，手腳無力拿不動鍋子、重物，常吃冷掉的飯菜，願望是擁有1台電鍋，今天華山基金會、張榮發基金會志工致贈電鍋，並準備一些方便料理的電鍋食譜，讓老人家好開心；另外，人安基金會今天也舉辦端午活動，送環保電扇、內衣褲等日用品給街友，提醒防範高溫熱傷害。

下週就是端午節，張榮發基金會執行長鍾德美今天率領團隊帶上新買的電鍋及一些簡單菜色，探望92歲的傅爺爺，志工說，傅爺爺年輕時跑船，走遍全世界，現在隨著年紀增長，沒有力氣自行料理三餐，常吃冷掉的飯菜，有了電鍋就能吃熱食了。

華山站長陳靜怡表示，高齡長輩有陪伴就醫、關懷訪視的需求，感謝張榮發基金會拋磚引玉，希望社會大眾響應，讓獨居長輩有尊嚴的享有退休生活。可電洽：02-24271281。

另外，人安基金會今天舉辦慶端午活動，安排義剪、義診及健康操，發送250份日用品給街友，因長期職業傷害無法正常就業，目前以打零工維生的王姓民眾說，感謝人安讓他重拾自信及面對生活的力量。

人安站長周泉宥說，人安提供避暑防寒、防飢、防病、工作轉介等服務，希望民眾一起來幫助「窮苦人」重新站起來，可電洽：02-24273323。