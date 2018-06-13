9大眷村故事館開展 86歲阿嬤「憶」難忘

黃秀英（右）向宜蘭市長江聰淵（左）介紹當年的照片。（記者林敬倫攝）

2018-06-13 16:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所與宜蘭縣綠能協會及中山新邨管理委員會合作，在社區裡成立「宜蘭縣9大眷村故事館」，展出由居民提供的老眷村照片；其中，86歲的黃秀英阿嬤年輕時的照片，已有54年歷史，年代最久，她說，老眷村房子破舊生活清苦，但當年生活中的歡笑與淚水，令人難忘。

1949年國民政府搬遷來台，當時國共內戰失利，也跟隨來台的中華民國國軍及其眷屬，政府機關為其興建或者配置的村落就是眷村，宜蘭縣共有吁江新村、慈仁七村、化龍一村、化龍二村、敬業新村、凌雲新村、金陵一村、金陵新村及篤行三村9大眷村。

早年宜蘭因地理位置關係，容易遭颱風以及大雨侵襲，眷村環境經時間推移，隨人口逐漸移出，逐漸老舊不適居住，後經國防部、宜蘭縣政府等相關單位協助，整合9大眷村，於2012年6月26日在縣政中心新建完工13棟6至9層樓的大樓，總計共589戶，由原眷村居民抽籤分配入住，9大眷村土地及建物則收歸國有。

宜蘭市公所與宜蘭縣綠能協會及中山新邨管理委員會合作，在中山新邨社區裡成立「宜蘭縣9大眷村故事館」，展出由居民提供的老眷村照片，以「1張照片，有說不完的故事」為訴求。

其中，來自湖北省的黃秀英，提供18歲時的照片，以及在羅東金陵一村的生活照，這些照片多已有50年的歷史，年代悠久，黃秀英看著相片，就侃侃而談，她說，當年與丈夫都在羅東被服廠工作，收入不優渥，眷村房屋也多是泥巴做的，颱風一來屋頂都被掀掉了，生活相當清苦，但生活中的點點滴滴，有歡笑也有淚水，仍然讓人難忘。

黃秀英說，現在搬到新社區已經6年，先生已去世，4名子女也都在外地工作，相當孤單，還好社區居民很團結，互動熱絡，會一起辦活動、出遊，讓生活不無聊。

宜蘭市長江聰淵表示，期望借由故事館的開幕，協助眷村文化傳承，帶動當地社區永續發展，歡迎大家至中山新邨參觀，看看老眷村文化如何在新社區中產生新的火花。

宜蘭市公所與宜蘭縣綠能協會及中山新邨管理委員會合作，在社區裡成立「宜蘭縣9大眷村故事館」，展出由居民提供的老眷村照片。（記者林敬倫攝）