盤點小鮮肉片》世足開踢前先看這 除了c羅你還該知道這些帥哥！

2018-06-13 18:25

〔記者簡亭宇／綜合報導〕四年一度的世界盃足球賽即將在6/14開始，男人黏在電視看球賽時，女人也可以跟著瘋世足，但看的可以不是球，看的是帥氣的足球球星啦！

說到足球帥哥，大部分第一時間想到的都是Cristiano Ronaldo（C羅），他大概是連足球白癡都有聽過的足球明星之一，身為葡萄牙世足盃隊長的他，踢球能力強、身材精壯又有錢，難怪男女通吃贏得一大票粉絲，但除了C羅、梅西這兩位已經超知名的球星外，今年你一定要認識巴西隊天才球員Neymar da Silva（內馬爾達席爾瓦），年僅26歲的他完全符合小鮮肉標準，重點是他健康形象中帶點壞壞的感覺，你能抗拒不幫巴西隊加油嗎？

如果提到上屆世足盃冠軍德國隊的帥哥球員，背號5號的後衛Mats Hummels（馬特斯·胡梅爾斯）一定要關注，身高191公分的他，雖然在足壇上沒有前面介紹的球員表現亮眼，但他獨特的氣質，仍被國外球迷評選為最帥球員之一。

其實足球帥哥多到看不完，像是哥倫比亞隊的鮮肉James Rodríguez（J羅）、法國隊的Antoine Griezmann（安托萬格里兹曼）等，每隊都各有「亮點」，讓我們來看影片快速瀏覽一下還有哪些「菜」，了解世界盃足球賽不一樣的美麗風景。