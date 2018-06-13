教團調查：6成4青少年每週課外閱讀不到1小時

2018-06-13 16:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕金車文教基金會調查，發現青少年閱讀時數不高，民調顯示，6成4青少年每週閱讀不到1小時，主要從網路閱讀課外讀物，甚至家庭裡爸爸媽媽也不愛閱讀，教團建議，應多閱讀讓孩子充實課外知識、培育思考批判力等。

針對青少年閱讀習慣，金車文教今年3月到4月收集了2542份有效問卷（抽樣誤差正負3％），調查國小5年級到高中3年級的學生，結果發現，台灣青少年課外閱讀時間明顯偏少，僅17.2％的人每週閱讀超過2小時，有高達64％的人每週閱讀不到1小時。

金車問卷也發現，超過半數的青少年不曾花錢買課外讀物，並且課外閱讀時間減少的主因是學業考試及功課很多等，甚至詢問青少年在家庭裡的閱讀習慣，發現有19.1％的青少年認為家中無人愛閱讀，至於課外閱讀資訊的來源，主要是網路。

金車文教總幹事曾清芸說，閱讀的養成是專精與終身學習的起點，越小養成越能成為習慣，但現今網路世代的速食短文、懶人包成為主流，青少年無法專注閱讀長篇文章，恐對事件、知識學問無法深究。

兒童文學學會秘書長蔡淑媖表示，長期推動家庭閱讀，應讓閱讀如同吃飯、睡覺一樣，並希望家長一起改變觀念，不要只有在學校才讀書，畢竟每個人都會離開學校，家長也要透過讀書來成長，應讓書本成為家裡生活的一部分，透過親子共讀及陪伴，展現積極學習態度。