夏日原創音樂季 6月23日到8月26日嗨唱

2018-06-13 16:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018夏日原創音樂會將於6月23日至8月26日在淡水漁人舞台熱鬧開唱，每週六、日晚間6點30分至8點30分，由36組原創樂團輪流登場，引爆今夏最搖滾的淡水，觀光旅遊局長陳國君說，現場首次亮相的創意吸睛貨櫃漁網燈飾，搭配漁人舞台專屬Logo與繽紛燈飾，點亮淡水漁人舞台夜晚。

陳國君說，深受民眾喜愛的淡水漁人舞台，今年主題為「We Love Music!」將帶來更多元的曲風，包括民謠、嘻哈、林班原民風、爵士、世界音樂、各類型搖滾、另類音樂、龐克等總計超過14種以上不同曲風，將帶給樂迷最精彩的視聽饗宴，23日率先登場的「脫拉庫樂團」與「恰吉」，以搖滾不敗的魅力唱響淡水漁人舞台的第一棒，前身為騷包樂團主唱的「恰吉」與「脫拉庫樂團」，分別為前後跨越15年、通過貢寮國際海洋音樂祭洗禮的前10強樂團，開幕當天歡迎樂迷親臨現場，感受最夏天的搖滾。

壓軸則由8月25日的「鱷魚樂團」與「Boxing樂團」帶來最熱鬧奔放的表演，整整8週活動期間，淡水漁人舞台嚴選36組樂團好手參與演出，同時搭配資深樂手、活動主持人阿炮師每場活動的現場樂風導聽，淡水漁人舞台今夏要讓你腦袋、耳朵一次滿足，活動現場還結合文創手作市集與貨櫃屋原住民烤肉、啤酒、爆米花，共同編織出夏日最佳解憂方案。