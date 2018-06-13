在高山間與時間賽跑救人 三星警邱小明獲蘭城警英獎

2018-06-13 16:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府警察局三星分局太平山派出所員警邱小明，多次在平均海拔1800公尺的高山，執行山難救援任務，去年就因此挽回4條寶貴生命，獲頒第5屆蘭城警英獎；邱小明說，每次的山難救援任務，都在與時間賽跑，但只要看到傷者平安，內心就會感到滿足，這也是他熱愛警察工作的原因，往後會繼續盡忠職守，為民服務。

宜蘭縣政府警察局今在警察局禮堂，舉辦慶祝第40屆警察節暨第5屆蘭城警英獎頒獎典禮，由宜蘭縣代理縣長陳金德主持、頒獎。

邱小明、 宜蘭分局偵查佐藍虢鎮等10人獲頒「蘭城警英獎」、 羅東分局警員陳宏緯 、礁溪分局警員林泰佃獲頒「全國績優警勤區」獎，刑事警察大隊小隊長蕭聰池、少年警察隊組長葉俊龍等21人，則獲頒「服務滿30年資深績優警察獎章」。

其中，44歲的邱小明是台東縣布農族人，警員班150期畢業，從警資歷達25年，現為太平山派處所1線3警員，在所內服務約2年，因於去年，在山區執行3次山難搜救任務時，救回了4條寶貴的生命而獲獎。

邱小明說，去年11月，有登山客受困深山嚴重失溫，他與所長、所內同仁、林務局人員及高山響導，在深山搜索了兩天，終於在海拔1800公尺的山谷，找到失溫受困的張姓民眾，大家輪流搬運單架，把民眾安全送下山送醫，這是必須與時間賽跑的艱困任務，還好最後順利完成。

邱小明指出，在高山派出所1年平均有4到4件山難救援任務，每1次出動需要耗費不少時間、精力與體力，但這就是從事警察工作的責任與榮譽，能夠獲獎感謝分局長官的推薦，以及家人默默的支持，往後會持續致力於本職工作，維護社會治安，為民服務。