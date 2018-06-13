三星有機米香節將登場 200公斤大粿印重出江湖

三星鄉有機米香節將在7月7日、8日登場，重達200公斤的大粿印將於開幕當天重出江湖，製作特大號的紅龜粿供遊客品嚐。（記者張議晨翻攝）

2018-06-13 16:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕三星鄉有機米香節訂在7月7日、8日於三星中油加油站旁農田登場，鄉公所打造農夫造型的入口意象，以及500公尺長的彩色迎賓廊道，7日開幕當天，重達200公斤的大粿印也會重出江湖，公所將製作「特大號」的紅龜粿讓遊客品嚐。

鄉長黃錫墉解釋，入口意象以荷鋤戴斗笠的農夫為主，寬約16公尺、高近5公尺，象徵三星是以農立鄉；配合米香節，道路兩色電桿已用彩色稻草捆紮裝飾，打造成色彩鮮艷的迎賓廊道。

有機米香節為三星鄉年度盛事，今年活動主場地位在省道台7丙線中油加油站旁，今年4月，三星鄉學童已先種下600株各類瓜果幼苗，如今已結實纍纍，形成長150公尺的瓜果隧道。另外，鄉公所於2015年耗時40天打造的「大粿印」，暌違三年後，將在今年米香節重出江湖。

黃錫墉說，大粿印為巨大烏龜造型，中間還寫有「壽」字，總重達200公斤，壓出來的紅龜粿重約150公斤，米香節當天，將會製作巨大紅龜粿和遊客分享。

鄉公所表示，米香節有做粿、蔥油餅、米苔目、米香等多項米料理手作體驗，且全部免費報名，額滿為止，另安排20桌稻田有機饗宴，每桌餐費2500元，報名期間自15天上午9時起至22日止，詳情可上鄉公所官網，或洽專線03-9894011。

三星鄉有機米香節將在7月7日、8日登場，重達200公斤的大粿印將於開幕當天重出江湖，製作特大號的紅龜粿供遊客品嚐。（記者張議晨翻攝）