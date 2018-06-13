4度實戰黑潮！台日合造仿古竹筏 明年挑戰台東划向與那國島

台灣與日本合造的阿美族竹筏「IRA2」號明年將從台灣划向沖繩與那國島。 （記者黃明堂攝）

2018-06-13 16:16

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣與日本合造的阿美族竹筏「IRA2」號4次共24小時的試划，遭遇重重險阻，但獲取寶貴的海洋實戰經驗，確立明年將從台灣划向沖繩與那國島的目標，200多公里的無動力划行，體驗3萬年前先民如何尋海路從台灣向南島擴散。

國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館從2016年開始合作推動「3萬年前的航海─跨越黑潮」，由阿美族團隊砍長竹造筏，去年「IRA1號」試划台東到綠島，今年另造「IRA2」號，本月4日起在東海岸四度試划，由台、日及紐西蘭共6名男女水手體驗黑潮的威力。

日方的計畫主持人海部陽介教授說，這4次航行獲得了寶貴的經驗，颱風外圍環流帶來3公尺高浪，驗證了竹筏的性能，不過，也因為天候讓很多原本預期的測試都沒辦法進行。

無動力划行如何突破台灣海域的黑潮？水手們經過數次在黑潮上的實戰經驗，也發現這是明年從台灣划向沖繩最困難的一點，技術上還有待克服。

仿古航行是沒有羅盤指引方位的，海部陽介說，4次航行都是朝東方划行，但一到汪洋大海，幾乎很難確認東方方位。南島語族擴散最遠到紐西蘭，所以特別請來有辨別方位能力的紐西蘭毛利族加入水手行列，運用風及海浪判定方位。

海部陽介說，這項計畫的終極目標是明年從台東長濱航向日本與那國島，驗證3萬年南島語族從台灣擴散的可能性，經過幾次試航，蒐集了很多海洋數據，未來1年將持續進行數據分析與研究。

台灣史前館副館長林志興說，明年若能達成跨國航行的目標，將可以驗證日本先民3萬年前跨黑潮的「台灣沖繩海路」的假設。

台灣與日本合造的阿美族竹筏「IRA2」號的台、日、紐3國6名男女水手。 （記者黃明堂攝）