過端午送愛心 中市國光里婆婆媽媽包肉粽送弱勢

2018-06-13 16:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕端午節來臨，台中市南區國光里里長陳仁榮今天（13日）號召40多位愛心媽媽，動手包粽了3000顆粽子，另加市議員邱素貞自掏腰包加購2000顆，共5000顆粽子送給社區弱勢家庭，提前過溫馨的端午節，陳仁榮說，國光里舉辦這項「粽葉飄香端午情」活動，已經邁入21年，首度參加包粽活動的林佩霓表示，過去每逢端午節，能在外婆家聞到剛煮出來的竹葉肉粽香，外婆歲數大了，現在已聞不到陣陣竹葉香氣，街頭巷尾也少見綁肉粽，這項活動讓她更加懷念「粽葉飄香」的季節。

今天上午40餘位愛心媽媽，與市議員邱素貞、國光社區發展協會總幹事陳雅惠、台中市婦女發展協會理事長黃淑紋等人，捲起衣袖，拿起粽葉，親手包粽子，邱素貞指出，國光里包的粽子，自洗粽葉、洗米、備料等都是挑選最新鮮與在地食材，每顆貨真、料實、香Q，大家一起包，衛生和美味都看得到，一點都不馬虎。

有10幾年包粽子經驗的愛心媽媽徐秀枝說，她們昨天（12日）就先洗好粽葉，今天清晨5點開始洗尖糯米、6點半準備「炒料」，8點開始綁粽子，兩片粽葉圈成小漏斗，分別放入糯米、菜脯、香菇、蝦米、紅蔥頭、肉，以及少許調味料等，很快就包出一個有稜有角的粽子，讓人看了垂延欲滴。

首度參加包粽活動的林佩霓表示，過去每逢端午節，總能在外婆家聞到剛煮出來的竹葉肉粽香，但因外婆上了年紀，現在已聞不到那陣陣竹葉香氣，甚至街頭巷尾，也很少有人在綁肉粽，讓她更加懷念屬於「粽葉飄香」的季節。

住在國光里的台中市街頭藝人朱明宗，製作「創意造型汽球」，吸引小朋友排隊索取；民意街文創市集會長蔡裕榜則提供仙草冰，讓民眾涼一下；主辦單位也發送2000個「香包」，祝福民眾一整年平安。