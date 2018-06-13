國泰百萬金圓夢 助安得烈孩童不再做「餓」夢

國泰金控今捐贈120萬元的十分幸福公益金給安得烈食物銀行，作為弱勢孩童的食物箱補給金。（記者葉冠妤攝）

2018-06-13 16:26

〔記者葉冠妤／新北報導〕長期援助貧窮飢餓弱勢孩童的安得烈慈善基金會，成立7年至今援助逾20萬人次，而多年舉辦「國泰客戶子女獎學金」的國泰金控，因看見這份溫暖陪伴弱勢孩童的力量，號召保戶的獎學金子女提撥10%捐贈出來，今年有2萬名學生響應，共募得70多萬元，國泰人壽則再加碼50萬元，總金額達120萬元以上，傳遞愛心給弱勢孩童們。

安得烈慈善基金會今舉辦捐贈記者會，受捐助的孩子除獻唱歌曲，更親手繪製感謝卡片，現場也教學如何放置食物箱，將孩童所需乾糧、罐頭、沖泡餐包等整齊放到紙箱內。

國泰金控協理廖昶超說，客戶獎學金十分幸福公益捐贈活動，讓收到國泰獎學金的同學，有機會貢獻已力，在求學時期就能懂得付出的喜悅。今年申請的近8萬名學生中，高達3成學生響應捐贈，募得超過70萬元，國泰人壽加碼捐出50萬元，將這筆百萬元幸福圓夢金，透過安得烈食物銀行計畫，把幸福放進食物箱，傳遞給有需要的孩子手中。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，弱勢孩童生命的翻轉不只是接受金錢或資源，還要擁有良好的品格，由受助者轉變為助人者，讓台灣社會充滿愛與和諧。