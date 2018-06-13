民團憂放寬男同志與吸毒者捐血 衛福部長：檢驗可保安全

2018-06-13 16:20

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥理署日前預告修正「捐血者健康標準」條文，將男男間性行為、吸食毒品者，由永不得捐血放寬為5年內未發生男男間性行為與暫緩6個月可捐血，引發民間團體抗議，但衛福部長陳時中強調，新制有人權的意義，且在安全的前提下進行，可確保血品的品質。

台灣百合正義會今日召開記者會認為，衛福部無法有效降低愛滋病感染，且現行對於血品的核酸檢測法無法百分之百有效，現在開放男同志與吸毒者有條件捐血，等於是強迫全台醫院接受可能有愛滋等高風險病毒的捐血進入供血系統，讓人民陷入病毒輸血的恐慌中。

對此，衛福部長陳時中表示，新制有人權的意義，且目前已有非常好的檢驗方式，幾乎可達到百分之百，確保每一袋血都是安全的，是在安全的前提下，考慮各個團體的意見面對問題。

陳時中強調，過去規定男同志與吸毒者永不得捐血，是把相關行為標籤化，其實是否可能有相關疾病傳播，關鍵在於是否從事安全性行為，任何人從事不安全性行為都有風險。

陳時中也指出，在社會的壓抑之下，黑數更多，對血品安全反而風險更高，不如讓大家誠實面對問題、參考國際經驗，許多國家已取消男同志與吸毒者捐血禁令，我國也已完成預告，正在彙整各界意見中。

根據衛福部資料，針對男男間性行為的捐血限制，英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國已修改為12個月內無男男間性行為可捐血；世界衛生組織、日本捐血相關規範，則將曾吸食毒品者的捐血限制 由永不得捐血修改為暫緩捐血6個月。