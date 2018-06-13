調查餐飲電影儲值卡 消基會：國賓A+卡對消費者最不友善

2018-06-13 16:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕越來越多業者發行專屬儲值卡片，提供消費者會員優惠、增加集客效果，消基會特別統整消費者申訴案件最多的8張卡，進行儲值與退卡規定、記名卡帳密安全與掛失約定、交易紀錄查詢、系統異常不屢行服務規定4大項目進行調查。

消基會董事長游開雄表示，認為國賓A+卡對消費者最不友善，且規定保證金不足1000元時，將暫停會員權益，不論卡片中有多少儲值金、會員點數都無法使用，認為這部分違反「電影片禮券契約不得記載事項」。

消基會調查的8張卡片包含星巴克隨行卡、西雅圖二代家庭卡、丹堤e卡、怡客A卡、麥當勞點點卡、摩斯MOSCARD二代卡、國賓A+卡、威秀i show卡等；當中僅摩斯二代卡無違反相關定型化契約規定，或規定對消費者不友善情況。

國賓A+卡雖申辦、購買卡片不用收費，但收取1000元保證金，若民眾訂票未取票時，會從保證金中扣除費用，游開雄表示，這部分並沒有問題，因為影城確實為消費者保留空位；但後續若不補足保證金，就凍結會員權益，這規定就有違反定型化契約情況，不得記載限制使用地點、時間、範圍、截角無效等不合理使用限制情況。

儲值卡退費規定方面，由於儲值是無息、無償讓業者運用這筆資金，餐飲業禮券定型化契約規定不得收取作業費，但電影業則無相關規定，當中僅國賓A+卡要收100元作業費、威秀i show卡要長達60個工作天，等於要長達近3個月之久，對消費者最不友善。

記名卡帳密安全與掛失約定調查當中，消基會副秘書長徐則鈺表示，星巴克隨行卡、摩斯二代卡掛失最便利，APP、官方網站都可掛失；丹堤e卡、怡客A卡、國賓A+卡需赴現場或透過電話掛失，掛失受限員工上班時間。

帳密、卡片遭盜用時，星巴克、西雅圖於會員條款中，規定任何人使用這張卡片，都視為會員本人使用，業者概不負責，這對消費者非常不利，記名就跟不記名一樣；游開雄表示，且現在因業者因素，導致個資外洩情況比比皆是，卻都要消費者忍氣吞下，認為違反餐飲業商品定型化契約不得記載事項第7條規定，認為這個條款應屬無效。

消基會調查也發現，麥當勞點點卡有約定，若因系統異常、天災等不可抗力因素，或其他不可歸責麥當勞原因，導致無法提供服務時，無法進行點點卡消費、點數兌換、贈送回饋等服務；類似條款也出現在星巴克、西雅圖契約中，徐則鈺表示，系統異常是集不明確用語，可能是業者本身疏失導致，不應將損失轉嫁消費者。這類預先免除業者提供服務義務規定，違反餐飲業定型化記約不得記載事項第3條，及消保法第12條規定契約中條款違反誠信原則，認為該規定應無效。

消基會表示，業者違反相關規定，依消保法第56條之1，經主管機關令其限期改正而未改者，可處3萬至30萬元罰鍰。另外，消基會呼籲政府，應統一各類禮券定型化契約規定，才不會出現國賓A+卡退儲值費，還需支付作業費用情況。