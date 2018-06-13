竹縣清泉一號吊橋退役鋼索 洗煉重生成創作素材

新竹縣政府把五峰鄉清泉1號吊橋整建工程拆下的1410公尺鋼索，送到法務部矯正署八德外役監獄，由受刑人協助洗煉作為再生藝術創作素材。（圖由新竹縣政府提供）

2018-06-13 15:23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府表示，五峰鄉清泉1號吊橋整建工程拆下的1410公尺長、管徑3公分寬的鋼索，送到法務部矯正署八德外役監獄，由受刑人協助洗煉作為藝術大師康木祥的創作素材，成為藝術品再送回清泉部落。

新竹縣長邱鏡淳說，康木祥曾經用101大樓退役的電梯鋼索洗煉後作為素材，雕塑出「無限生命」這項地景藝術，這種先進環保重生概念的再生藝術，很適合用在清泉1號吊橋拆除的退役鋼索上，所以他特別邀請康木祥協助這項創作，讓見證部落歲月的吊橋鋼索也可以重生為漂亮的藝術品。

新竹縣政府原住民行政處處長曾効忠說，在日治時代就建成的清泉1號吊橋，因年久失修在西元2014年封橋，今年爭取到行政院原住民族委員會補助1000萬元整建，3月間開工，預計年底完工。

邱鏡淳說，八德外役監的受刑人曾經參與101大樓退役電梯鋼索的洗煉作業，所以清泉一號吊橋拆下來的鋼索也送到那邊，請有經驗的受刑人帶著其他新人共18人參與這項工作，由他們拆解洗煉鋼索還原成原始鋼材，過程中也有鼓勵他們「走出過去，面對新生」的特殊意義。