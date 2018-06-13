IC積體電路60歲了！來聽半導體教父張忠謀開講

2018-06-13 15:12

［記者簡惠茹／台北報導］IC積體電路60歲了，科技部舉行「IC 60」系列活動，科技部9月將邀請剛從退休的台積電創辦人張忠謀，擔任「IC 60大師論壇」主講者，科技部長陳良基強調，積體電路的成長軌跡還沒結束，跟物聯網、人工智慧、量子電腦息息相關。

今年是積體電路IC發明60週年，科技部將在今年下半年舉辦系列活動「IC60- I See the Future」，科技部今天舉行活動啟動儀式，部長陳良基表示，希望透過活動，讓國人更深入了解電晶體發明如何翻轉科技、改變全世界，而且讓台灣的半導體產業在全球占有舉足輕重的地位。

科技部表示，為了籌畫系列活動，邀集半導體設計、製造、封裝測試及電腦周邊各領域重議公司和協會擔任活動籌備委員，包含IC設計相關聯發科、鈺創等公司，IC製造公司台積電、聯電和旺宏，IC封測的日月光，及電腦周邊公司的和碩等等。

台積電創辦人張忠謀為活動籌備委員會榮譽召集人，儀式與會人員不斷提及他對台灣半導體產業的貢獻，陳良基說，9月5日將在台北南港展覽館舉辦「大師論壇」，邀請張忠謀擔任主講者；9月18日則在華山1914文化創意產業園區展出IC主題展，展示發展歷史等等，讓大眾有更多認識。

陳良基說，為了啟發年輕學子的興趣，國研院晶片中在7、8月帶領高中和大學生深入高科技企業廠房，了解半導體產業現況，8月7日到10日將辦理「積體電路設計研討會」，將有上千名產學研界夥伴參與。

啟動儀式中許多國內半導體產業和電腦周邊公司齊聚，台積電總裁魏哲家、鈺創科技董事長盧超群、和碩科技董事長兼台北市電腦商業同業公會理事長童子賢、聯發科副董事長謝清江和日月光營運長吳田玉等人皆出席。

「對於未知、對於未來我們永不設限。」眾人在倒數聲中點亮「IC60」的裝置，陳良基說，半導體產業在台灣一年就創造超過2兆元的產值，積體電路可說是台灣鎮國之寶，誕生六十年是很值得紀念的里程碑，希望透過活動，感謝前人重大努力，也回顧過去、啟發未來，積體電路的成長軌跡還沒結束，跟物聯網、人工智慧、量子電腦息息相關，科技部有義務持續推動，讓台灣掌握世界科技發展的關鍵。

在台灣半導體產業扮演關鍵角色的台積電也參與活動籌備，總裁魏哲家說，這樣的活動對產業推動相當重要，現在智慧手機、平板、筆記型電腦都已經是生活中的必需品，從日常生活會使用的電視、冰箱，到很多高科技產品，最主要的核心其實就是半導體。

魏哲家表示，從1958年IC誕生到現在，半導體的進步非常巨大，以前不敢相信的事情現在都發生了，半導體業的發展改變我們的生活，從以前電腦時代進到手機時代，以後會變成物聯網的時代，我們的生活半導體不可或缺，人工智慧、5G應用下，相信半導體會從無所不在更進一步達到無所不能。

日月光則在半導體產業中，擔任IC封裝測試的工作，營運長吳田玉指出，台灣在全球半導體產業優勢極大，擁有完整產業鏈、經驗豐富的人力資源，還有全球生意夥伴，半導體產業現在位於至高點的同時，也要思考未來如何與時俱進，繼續創造核心價值、維持領先競爭力。

吳田玉說，半導體未來將會有新的競爭對手，不同遊戲規則和市場動態，過去台灣單向思考的硬體成本，需要演化成多元解決方案，少樣多量供應全球的生產模式，要演化成多樣少量客製化的服務，過去仰賴產業群聚，需要和全球智慧財產和區域性商業經濟配套無縫接軌，這是挑戰也是機會，台灣要努力維持競爭優勢。

和碩科技董事長童子賢則說，過去幾十年台灣在半導體產業領域，從懷有夢想、到畫出明確願景，並占有舉足輕重的地位，半導體在台灣生生不息，全球劇烈競爭中，各先進國家不斷退出這個領域，台灣卻可以在這個領域與時俱進。鈺創董事長盧超群表示，IC和AI將產生爆炸性的結盟，以半導體做為基礎，進行創新創意研發，創造更多元的半導體產業。