鎮安宮推限量「虎仔香」香包 防蚊又避邪好搶手

北港鎮安宮端午節限量「虎仔香」香包是由廟方志工手工縫製。（記者黃淑莉攝）

2018-06-13 14:54

［記者黃淑莉／雲林報導］北港縣定古蹟鎮安宮重現早年製作「虎仔香」香包，外觀為香火袋樣式，內裝香料為純中藥無毒又防蚊蟲，另外廟方還繪製五毒符，推出後相當搶手，甚至有台北、高雄民眾專程開車前往索取。

鎮安宮位在北港南陽國小附近小巷內，主祀「楊府七千歲」，廟方推動社會公益活動不遺餘力，總統蔡英文上月贈送「惠澤廣溥」匾額。

鎮安宮總幹事楊駿騰指出，端午節為國人重要民俗節慶，相傳農曆5月因是春、夏交替，又遇梅雨季，濕氣重，蚊蟲及傳染病多，因此端午節時許多家戶會在門口掛上菖蒲、艾草及貼上五毒符來驅毒保平安。

楊駿騰表示，這幾年市面的香包有各種造型，反而是傳統古早味的香包幾乎失傳，去年請示「七王爺」降乩做「虎仔香」香包，外觀採用傳統香火袋樣式，正面蓋有老虎紋、背後印有鎮安宮字樣，裡面裝有鹿港老香鋪的獨家中藥配方香料及七王爺公的符令。

鎮安宮委員高吉祥說，這個香包由廟方志工純手工製作，從縫布到包裝要10多個步驟，一天只能做100多個。

楊駿騰說，「虎仔香」去年第一年推出限量500個，民眾反應熱烈追加到2500個，今年限量2500個，有需要民眾可到鎮安宮參拜王爺打卡索取。

北港鎮安宮端午節限量「虎仔香」香包是由廟方志工手工縫製。（記者黃淑莉攝）