不認「智」劇停播有重大疏失 NCC：請大愛負責人說明

2018-06-13 15:07

〔記者劉力仁／台北報導〕大愛電視台新戲「智子之心」，外傳中國認為其中描述日治時代的情節有美化日軍之嫌，經國台辦主動「關切」後，大愛播出2集即停播。大愛電視台原向國家通訊傳播委員會（NCC）承認無預警停播之決定屬重大營運疏失，最近又改口不認為有重大疏失，NCC委員要求大愛負責人到會說明，調查結果將成為裁罰之依據。

該劇於5月10日首播，5月12日停播，引發軒然大波， NCC展開調查之後，5月30日大愛主管向NCC委員解釋，因「智子之心」部分畫面有引發不同族群對立之疑慮，為了避免深化矛盾，因此內部決議停播；當時NCC發言人翁柏宗轉述大愛的說法，指此事無外力介入，但自承營運面上有重大疏失，因此啟動緊急因應機制，內部決定停播。

但最近大愛電視台又發函NCC說明此事，稱大愛並無重大營運疏失。翁柏宗強調，NCC委員認為此劇從籌備到播出花了3年，卻於短短一週決定停播，損及閱聽眾之權益，大愛電視台也尚未依照NCC要求提出相關決策資料，因此決定要求大愛電視台負責人到NCC釐清問題爭點。

「智」劇改編91歲慈濟志工林智惠的真實故事，以日本殖民台灣為背景，內容講述林婦18歲時不顧家人反對，堅持前往香港及廣州當戰地護士。首集播出後，傳出中國國台辦不滿，全劇35集才播出2集就腰斬，傳出原因是中國不滿劇中內容，引起軒然大波。