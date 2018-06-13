KMT基隆青工會參訪濟南 促打造青年交流平台

2018-06-13 14:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議長宋瑋莉日前率領基隆市青工總會甘逸民等一行人，前往中國山東濟南國際創新設計產業園、濟南大學創業學院等地參訪，今天在國民黨基隆市黨部召開座談會交流此行所見所聞，宋瑋莉表示，希望基隆不要只是閉門造車，等待機會自己找上門來，政府能借鏡對岸推動青年創新產業的做法，為青年朋友們提供一個把想法化為行動的機會與平台來大展身手。

宋瑋莉表示，現在大家都一直把「未來」掛在嘴上，卻無法讓人看見所謂的「未來」究竟是什麼，讓「未來」淪為口號看不見也摸不著，「未來」其實就在我們的下一代青年身上，青年朋友能夠有想法、有動力並化為實際行動積極去嚐試、創新，應該為青年朋友提供一個良好的環境、一個發展的機會，支持並幫助青年朋友勇於跨出腳步，才能帶動整個國家社會往前邁進，也才有所謂的「未來」可言，少了這股向前的動力，只會變成一灘死水停滯不前。

宋瑋莉參訪濟南後也到廈門參加第十屆海峽論壇，為基隆觀光發展尋找相關合作的機會與空間，她認為，基隆不但擁有相當豐富的歷史人文與優美的山海景緻，再加上基隆港已躋身國際郵輪母港之列，充分具備發展觀光的條件，但是「發展觀光」的方向雖然正確，卻不能只是辦辦樣板式的活動、熱鬧個幾天就再無下文，就像是「閉門造車」等著機會來敲門，應該要主動走出去開拓市場、找尋任何可能的機會，才能為觀光產業帶來希望、引進活水。

甘逸民指出，這次到山東參訪的收獲滿滿，在當地看到對岸政府對於文化創新企業孵化器這方面資源投入相當多，希望台灣政府也能大力支持青年、讓年青人的未來與出路有好的發展。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢強調，青年是國家的棟樑，但是當前的政府卻沒能將重心放在青年的身上，對於青年人的想法與未來前途的創造必須要關注並長期發展，希望透過此次參訪能在青創、文創等方面汲取經驗、學習成長。

青工會理監事顧峻魁表示，在台灣因為政府的方向不明確、政策的錯誤，造成現在的年青人徬徨、看不到未來，但這次在山東看到當地政府透過公權力積極扶植、培育年青人創造未來，讓年青人對於未來感到一片明亮，這也是社會未來能夠發動正向能量最好的效果。

仁愛區青工會長張志賢說，這次山東行印象最為深刻的是當地相當重視在校大學生的培育，無論是對就學以及未來的出路與創業都有很完整的規劃，反觀基隆市政府一直在說要將西岸碼頭舊倉庫區打造成文創園區，但拖延這麼久還是一直沒有付諸行動，而山東濟南國際創新設計產業園也是利用舊倉庫改造而成，透過完整規劃提供年青人一個完善的創新創業產業平台，期盼政府能夠仿效這樣的做法與態度，為青年朋友們帶來更好的願景。