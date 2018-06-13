孕婦腹中取出「跟小孩頭一樣大」肌瘤 他嘆：男人才是禍水

2018-06-13 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕台大醫院婦產科醫師施景中在臉書表示，昨晚替一名孕婦開刀，從其腹中取出「和小孩頭一樣大的肌瘤」，忍不住有感而發地說，「其實男人才是禍水」，呼籲先生要好好疼老婆。

施景中表示，昨晚替一名孕婦開刀接生，其「子宮下段有一個巨大肌瘤，完全擋住產道」，對方詢問「會不會開刀劃一條垂直的傷口」，他回不會，並指直的不好看、比較痛，「只要橫的傷口畫長一點就好」。

施景中指出，「沒想到開了進去，整個開刀視野全是這個大肌瘤，劃子宮劃了兩次，都看不到胎兒，後來再把剖腹傷口擴大」，好不容易才碰到胎兒、撈出寶寶。

施景中提到，因「子宮劃了三刀，最後刀口很高，必須將子宮拿出來止血」，但相關主流文獻「不建議剖腹當中順便切除肌瘤」，因「除可能會增加不必要出血外，病理結果可能因為黃體素影響，不易判讀良性惡性」，且有「許多婦女生完肌瘤會變小、根本不用開刀」。

施景中提及，不過「這肌瘤在我縫完傷口，根本放不回去肚子裡」，遂跟孕婦商量，臨時於手術中，剝開切除肌瘤。施景中說，「肌瘤剝下來的部份重820公克」，孕婦看著那顆「有點猙獰、和小孩頭一樣大的肌瘤」，嘆了口氣稱「都是先生在播種，害太太在受苦」。

施景中透露，先前還有一名孕婦，「整個肚子都是肌瘤，剖腹傷口我得劃在比肚臍還高的位置，小孩才能生出來」，更遑論那些處在「還沒無痛分娩」時代的孕婦，有些生到「肛門裂傷」，久久才康復，還有人產生不可回復的合併症。施景中感嘆，「先生一定要好好疼太太；其實男人才是禍水」。