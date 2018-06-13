鎮民拒設性侵犯強制治療處所 草療：已反映不適宜

2018-06-13 14:58

〔記者佟振國／南投報導〕外傳衛生福利部草屯療養院將設立「性侵害加害人刑後強制治療處所」，引起周邊的南投縣草屯鎮民強烈不滿，醞釀15日前往陳情抗議，草療今澄清院內已收治1000餘位弱勢精神病患，除病床不敷使用，更無足夠空間，今年5月底已正式向中央表達不宜設置的立場，民眾勿以訛傳訛。

草屯療養院成立於1983年，已有35年歷史，為中部地區重要的精神專科醫院，除了一般成人、兒童青少年精神科，還包括毒品藥物成癮治療，外傳又將成為「性侵害加害人刑後強制治療處所」，引起周邊草屯鎮民強烈反彈。

草屯鎮代莊士傑表示，政府9年前曾計畫要做，地方強烈反彈才作罷，今年又故態復萌，據悉醫院已針對該業務召開相關會議或人員訓練，地方居民似乎都被矇在鼓裡。

草屯里長聯誼會長張育誠也指出，性侵害加害人刑後強制治療結束還得回診評估，但憂心性侵犯再犯率高，設置地點很重要，草療周邊住戶不少，因此地方堅決反對草療設置該類場所。

草屯療養院則發布聲明澄清，強調目前已收治1000餘位精神病患，各類型病床已不敷使用，也沒有多餘空間再設置「性侵害加害人刑後強制治療處所」，且考量整體精神病患之照護、周邊民眾及社區公衛任務之衝擊，已在今年5月31日評估會議正式向中央表達不宜設置該處所的立場。

草屯療養院也表示，醫療用途建物或設施改建等工程計畫執行，也須先提報計畫送地方及中央政府主管機關審查同意，後續須向地方政府建管單位申請建築執照，並獲衛生主管機關申請設立許可，地方政府及民眾意見也須一併納入考量。