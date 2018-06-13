嘉義縣多間農會保價收購剩餘糧 農民搶交

2018-06-13 14:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農委會主委林聰賢昨天宣佈雲嘉南多數農會以每百台斤930元收購農民繳交公糧後，含水量30%以下的剩餘糧，來穩定糧價，消息傳出後，今天嘉義縣許多農會都有農民繳交，認為稍微有穩住糧價。

林聰賢昨由立委陳明文邀請到嘉義縣太保市農會討論穩定糧價政策，嘉義縣多家農會願意配合保價收購剩餘糧，太保市、民雄鄉農會則表示為避免虧損，要等農委會確定補貼的公文，再配合保價收購。

陳明文說，為穩定收購價，主委林聰賢討論時期望農會配合協助，當場也一一詢問在場出席農會總幹事意願，大家都允諾配合，他當場表達很感謝這些願意幫忙農民的鄉鎮總幹事們，相信只要農民好農會自然就好。

新港鄉農會總幹事陳永華說，今天確實有農民繳交剩餘糧，符合含水量30%以下標準的剩餘糧，農會也用每百台斤930元收購，其實農會有收取公糧的保管費及加工費等，整體來說還可負擔。

農民陳和明表示，農民看天吃飯，辛苦一整年只求別血本無歸，農會此舉至少可稍微穩定稻穀收購價，這樣的作為值得肯定，但也期待農委會能積極與民間糧商協商，勿再壓低價格。

也有農會總幹事表示，保價收購剩餘糧或許會造成農會些許損失，但農民是農會的根基，他們也希望別讓農民在豐收時卻血本無歸。