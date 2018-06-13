開齋節首度移師大安森林公園 親手做土耳其浮水畫

2018-06-13 14:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕穆斯林齋戒月即將結束，6月17日登場的台北市開齋節首度移師大安森林公園，並結合嘉年華形式，現場有多達60個穆斯林特色攤位，包括土耳其、印尼、摩洛哥、印度、伊朗、馬來西亞及台灣的穆斯林特色物品或手工課程，特別的是還有土耳其流傳千年技藝的「浮水畫」，讓民眾親手體驗，一次遍覽穆斯林世界風情。

北市觀光傳播局指出，北市有超過4萬名的印尼移工，大多數為穆斯林，協助很多家庭照顧行動不便、長期患病的長輩，對臺灣社會貢獻很大。為讓台移工一解思鄉之情，開齋節當天下午，將邀印尼「情歌王子」封號的知名男歌手Pasha UNGU來獻唱，地點就在大安森林公園的露天音樂台。

觀傳局長陳思宇說，這次穆斯林嘉年華目的在促進多元文化交流，另一個亮點是互動體驗攤位，免費開放市民參與。其中有一攤印尼歌舞教學，由來自印尼東爪哇泗水市的移工Dwi Tantri所設計，被稱為移工媽媽的Tantri來台近九年，也是台北車站行動圖書館的發起者之一，Tantri認為除了幫助移工學習以外，也希望台灣民眾可以多認識移工文化。

難得一見的還有土耳其浮水畫（Ebru），做法是將彩色顏料噴灑和塗刷在一盆油性的水中，再將圖案轉移到紙上，最早曾被拿來做為可蘭經的封面。鑽研浮水畫多年，負責攤位的浮染藝術創作家陳亮運，也為開齋節特製可轉印的蝴蝶裝飾，民眾可親手體驗這項流傳近千年的技藝。