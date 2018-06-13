視察文心路路平 林佳龍：「鑽石級」工程盼成示範道路

2018-06-13 14:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市文心路先前因捷運綠線施工，路面嚴重損壞，配合捷運綠線將在今年底試營運，市府展開文心路路平工程，市長林佳龍今日前往視察工程成果，並表示，這是鑽石級的路平與人行道建設，希望成為人本安全、綠色交通的示範道路，並推廣到其他道路。

林佳龍在建設局長黃玉霖、北屯區長林啟正等人陪同下，到北屯區文心路四段視察已完工的路平工程，一行人實地了解人行道透水鋪面、無障礙斜坡道、反向式候車亭及道路車道配置和恢復路邊停車格等設計。

林佳龍表示，因應台中市將進入捷運時代，市府推出Mr.B＆B大眾運輸政策，以捷運結合鐵路、公車、公共自行車，並打造以人為本的交通環境，讓轉乘更加四通八達。

林佳龍也說，捷運綠線是台中市第一條捷運，文心路路平「只能成功，不許失敗」，他親自主持5次專案會議，今天看到成果，包括拓寬全長20公里的人行道、規劃完整的自行車道，也設計兼具美觀及實用的反向式公車亭，再搭配汽機車停車格，同時整理路樹及水電等公共設施、一次汰換老舊管線等，可說是鑽石級的路平與人行道建設，未來將把文心路路平經驗推廣到其他道路。

建設局長黃玉霖則指出，過去因捷運綠線施工，塗銷文心路沿線的路邊停車格，民眾不斷反映停車空間不夠，文心路沿線預計提供531格汽車停車位、2391格機車停車位，加上橫交道路共重新規劃超過6000格路邊停車位。