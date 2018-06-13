竹市今夏創客風起 家庭物聯、雷切、AI應用課程任選

竹市今夏創客風起 ，將有家庭物聯、雷切、AI應用課程等等。（記者蔡彰盛攝）

2018-06-13 14:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府創新產業加速中心為發展與扎根自造教育，推出3場自造者培育課程，主題涵蓋智慧音箱開啟家庭物聯、雷射切割應用於日式夜燈設計以及人工智慧AI在Maker領域的應用，市長林智堅邀請有興趣青年踴躍報名，加入自造者行列。

16日的課程講座將深入剖析延燒全世界的智慧音箱熱潮，如何帶動家庭物聯，17日的「日式夜燈設計/雷切應用」，則指導學員設計實用的作品，將腦中的想法應用雷射切割實作出來。30日邀請創客達人Jack Hsu，介紹AI是什麼以及在Maker領域中如何應用，讓民眾更認識AI技術與趨勢。

許哲豪為歐尼克斯實境互動工作室創辦人，從硬體、韌體、軟體一路玩到機電系統整合，擔任多家公司技術顧問，專長機電整合、機器視覺、立體顯示、實境互動、人工智慧、智財技轉及新創事業輔導。他將從AI的發展、各個重要的里程碑談起，深入且全觀的介紹AI的技術，而且還會分享許多AI的學習資源，邀請有興趣的民眾或Maker同好到現場交流，希望能更多朋友了解AI，更進一步成為AI達人！

市長林智堅表示，新竹市政府創新產業加速中心是以青年圓夢孵化器為願景的自造者平台，自2年前起即投入逾1200萬元經費，致力於推廣、深入及交流分享自造者資源，並進一步發展出基於共享精神的聚落空間及新世代經營模式。

勞工處處長黃錦源說，為拓展創客育成的腳步，育成能量與創新人才逐漸強化，建立自造者聚落工作圈及分享交流機制，即日起將陸續舉辦培育課程、青年論壇及創客競賽成果展等。相關開課內容及報名方式可電洽委辦單位財團法人工業技術研究院，電話（03）5621950。