潭子湳底巷拓寬涉選舉恩怨？ 中樞院否認

2018-06-13 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區湳底巷是潭子區聚興里前往大坑的捷徑，因現有路寬僅2.6米，無法會車，地方希望拓寬為5.1米，協調無極混元中樞院無償提供土地，嘉惠往來用路人，意外扯出聚興里長選舉恩怨，現任里長李添貴指控中樞院因支持前任里長林信士而不願捐地；中樞院表示，因配合廟方二期拓建，最慢年底動工即會捐地，強調與政治、選舉無關。

潭子區湳底巷位於無極混元中樞院前方約100公尺路段，因路寬僅2.6米，無法會車，僅設有一處避車道，由於該巷是當地居民通往大坑的主要產業道路，造成不便。當地聚興里長李添貴表示，湳底巷是早期居民一起買地開路，位於路旁的無極混元中樞院也都行駛這私人土地的巷道，最近地方希望拓寬湳底巷至5.1米，方便往來車輛通行，協調中樞院無償提供土地，廟方卻不同意，並對外「放話」要等前任里長林信士今年底選舉當選後再捐地，將人情做給前里長。

面對現任聚興里長指控，負責無極混元中樞院對外發言的玄門總會秘書長陳文忠表示，因聚興里長李添貴檢舉中樞院牌樓違建，致雙方交惡，但捐地與否和政治及選舉無關，也從未對外放話。

陳文忠表示，中樞院有意捐地，因廟方目前正進行二期拓建工程，申請建照等作業中，預計最慢年底動工，屆時即會配合動工捐贈土地協助拓寬湳底巷，方便大家通過，「利益地方的事，遲早都要做」。