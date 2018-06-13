市府、UNIQLO 跨界合作 「衣」起送愛給弱勢家庭

林智堅今天也化身為公益大使，替現場孩童挑選衣物，象徵他將市府匯集的愛，遞送予轄內的家戶。（記者王駿杰攝）

2018-06-13 14:03

〔記者王駿杰／竹市報導〕讓愛傳出去！新竹市府結合民間企業優衣庫公司（UNIQLO ），今天辦理送衣服傳幸福活動，共捐出2751件衣服給轄內弱勢家庭，讓他們親自挑選衣服，每位家庭離開時，都手提10件衣服回家，幸福滿滿；市長林智堅指出，希望透過愛心衣服，溫暖每一個需要幫助的家庭。

社會處代理處長魏幸雯表示，這次優衣庫公司帶著2751件衣服與滿滿的愛心，加入竹市社福工作行列，讓轄內的弱勢家庭及社會處服務的個案，共122名國小學童與家庭成員有機會依照個人喜好藉由專業賣場銷售人員的協助挑選適合的衣服。

57歲的林姓婦人今天開心帶著4個月大的曾孫女珮珮（化名）來參與活動，她說，感謝優衣庫帶來許多的嬰幼兒衣物，讓她一次補足珮珮這一兩年的衣物，縮減經濟壓力。另名小二女童小恩（化名）過去總是穿著姊姊的舊衣服，昨天活動現場，她興奮拉著媽媽穿梭在衣物展示間，挑選自己喜歡的衣服樣式。

林智堅指出，為了將愛帶到新竹，市府主動與優衣庫公司聯繫，成功爭取送衣服傳幸福的活動，他今天也化身為公益大使，替現場孩童挑選衣物，象徵他將市府匯集的愛，遞送予轄內的家戶。