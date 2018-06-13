虎井僅1名畢業生 澎湖離島少子化嚴重

虎井國小僅1位畢業生陳俞蓁〈左四〉，成為畢業典禮中唯一主角。（圖由虎井國小提供）

2018-06-13 13:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼昨日花嶼國小僅1名畢業生後，今日位在馬公內海的虎井國小，也是1位畢業生，除了都是女學生外，更重要的是都為澎湖離島國小，顯示少子化及青壯人口大批外移問題嚴重，離島首當其衝。

虎井國小地理位置雖得天獨厚，擁有美麗的自然資源，但因少子化危機，社區人口外流，就學人數日益趨少，今年僅有1位畢業生陳俞蓁，全校學生更只有6人，陳俞蓁畢業後將直接就讀中正國中虎井分部，不用離開虎井就讀，而下學年度虎井國小有1名新生入學，維持全校6人。

今日的畢業典禮，包括議員呂黃春金、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在、教育處科長李靜嵐、馬公市公所秘書林永添、中正國小校長胡正孝及虎井里長陳大川等人，由於畢業生僅有1人，因此畢業典禮都圍繞在陳俞蓁校園生活點滴回憶，並囊括21項畢業獎品，最後由校長林妍伶手中接下畢業證書。

雖然虎井國小全校僅6名學生，但位在澎湖觀光熱區，校長林妍伶表示，將把造虎井國小成為具亮點的小島學校，讓虎井國小的學生帶動居民，學校帶動社區，地方帶動觀光。今年虎井國小新加入教育部推動的「中等學校暨國小階段跨領域美感教育實驗課程開發計畫」成為國小的合作實驗學校，希望透過藝術教育作為整合，吸引來自各國的藝術家，前來虎井嶼進行藝術創作，與師生共同開創美「力」新紀元。