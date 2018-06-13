端午前夕 彩虹家園送獨老500顆粽

端午前夕，屏東彩虹家園送獨老500顆粽。（彩虹家園提供）（記者邱芷柔攝）

2018-06-13 13:43

〔記者邱芷柔／屏東報導〕端午節將至，屏東縣單親母子家園彩虹家園今天舉辦「彩虹聚愛心、粽夏傳溫情」活動，單親媽媽們帶著小朋友包肉粽，並親自送到獨居長輩家中，以實際行動關懷地方長輩，讓過節氣氛更加溫馨。

屏東縣志願服務協會理事長高錦鳳表示，協會承接母子家園業務已有5年，每年都會辦理端午節包粽活動，希望藉由包粽過程，增進親子間的感情，這次活動在媽媽、孩子及協會志工的努力下，共完成500顆愛心粽子，媽媽們也帶領孩子親手將熱騰騰的粽子送給地方35位獨居長輩。

參與活動的單親媽媽說，平常因忙著工作而沒時間陪伴孩子，透過活動不僅增加親子時光，也能貢獻自己的一點心力，覺得內心特別充實；也有媽媽表示，孩子和她一樣記得每一次家園舉辦的親子活動，讓她非常珍惜，也很開心能在接受社會資源之餘有機會回饋。

屏東縣政府社會處表示，縣府成立屏東縣單親母子家園已近10年，提供免費住屋服務單親且獨自扶養子女的婦女，家園時常辦理講座、就業輔導等，培力媽媽自力更生，母子家園藉由陪伴與關懷來協助媽媽們在困境時度過難關，相關服務訊息可洽08-7210516，或上屏東縣政府官網查詢。