高雄棧貳庫旗津渡輪今開航 賀陳旦：後勢可期

高雄棧貳庫往返旗津行現今正式開航（記者王榮祥攝）

2018-06-13 13:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄棧貳庫往返旗津渡輪新航線，今天由交通部長賀陳旦、高雄市長許立明共同宣布正式啟用，賀陳旦稱許這條航線是綠色生活與商業發展的結合典範，認為可帶動高雄整體觀光、後勢可期﹔許立明則大喊「來棧貳，送旗津」，為暑期旅遊熱潮強力促銷。

為串連駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，並讓百年倉庫活化改造的棧貳庫觀光人潮可直航至旗津旅遊，高市輪船公司推出棧貳庫到旗津航線，盼提升駁二、旗津、哈瑪星黃金三角觀光與商業效益。

交通局說明，新增棧貳庫直航到旗津航線屬觀光航線，營運時間為假日上午11時至晚間8時，暑假期間平假日皆營運，有固定班表每半小時一班，乘客可先購票後，在棧貳庫享受悠閒的午後時光，再依航班時間提早10分鐘至候船室等待登船。

棧貳庫到旗津新航線促銷價40元，使用電子票證可享優惠價20元，棧貳庫另推出優惠專案「來棧貳，送旗津」活動，8月底前憑棧貳庫內當日消費發票累積達1000元，即可送2張當日前往旗津船票。

輪船公司指出，百年歷史建築活化再利用的棧貳庫，利用百年倉庫的特殊元素，打造專屬於高雄港在地文創、餐飲、展演的文化空間，已成為亞洲新灣區新亮點、以及國內外遊客的最愛，尤其黃昏時刻，擁有海景第一排無敵美景的棧貳庫，每每吸引大批民眾駐足，欣賞港口每天最美時刻。

輪船公司說明至棧貳庫方式，可搭高雄捷運橘線在西子灣站2號出口，步行3分鐘可達﹔輕軌可在駁二蓬萊站或哈瑪星站下車，步行約3分鐘﹔公車部分有50（五福幹線）、99、219、西城快線、248、橘1、哈碼星文化公車可至捷運西子灣站下車，步行約3分鐘。

新航線今起至端午節天天開航，接著恢復假日開航，暑假期間平日假日都開航，相關航班資訊可至輪船公司官網，或電洽 （07）226-2888轉營業部。

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