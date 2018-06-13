交大、中醫大新創癌症奈米免疫療法 登上國際期刊

交通大學與中國醫藥大學攜手，針對癌症，將奈米科技與抗癌藥物結合，創出具有雙重免疫調節的「奈米免疫褐藻醣藥物」，獲國際期刊「自然奈米科技」刊登。（記者吳柏軒攝）

2018-06-13 13:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學與中國醫藥大學攜手，針對癌症腫瘤的免疫療法，將奈米科技與抗癌藥物跨域結合，開創新的「褐藻醣奈米免疫藥物」，能避免癌細胞逃離人體T細胞的追殺，進而達到顯著療效，成果已在5月獲國際期刊「自然奈米科技」刊登。

該療法由交通大學材料系教授陳三元、中國醫藥大學轉疫醫學研究中心副院長等，雙方共組研究團隊，由第一作者交大材料系博士江智聖等人發表，研究重點鎖定在近年醫藥領域最盛行的癌症治療方法，投入免疫療法方針。

陳三元表示，癌症腫瘤可透過電腦斷層MRI中的顯影劑追蹤，但抗癌藥物卻難鎖定癌細胞，目前醫學另採全身性的免疫療法，讓免疫細胞（T細胞）去攻擊癌細胞，卻也會產生皮膚潰爛、腸胃潰瘍等自體免疫反應等副作用。

陳三元說，團隊花費3年時間，把奈米科技跟抗癌療法結合，讓奈米科技粒子「超順磁性氧化鐵粒子」帶著抗癌藥物「天然褐藻醣」，同時透過奈米藥物載體的設計，加入T細胞增生劑，更添加可抑制免疫檢查哨（癌細胞騙過免疫細胞）的藥劑，將舊有的抗癌藥物「新用」，重新開創新的免疫療法。

陳三元指出，目前經過動物實驗，已成功在「三陰性乳癌」中達到顯著療效，也做了直腸癌腫瘤的療效驗證，且因為奈米粒子可將藥物直接導向癌細胞，使用的劑量更少，比起全身性的免疫療法，劑量只需百分之一即可，目前該奈米藥物模型已申請台灣、美國、中國等專利，未來仍待藥物人體試驗等成功後，但相關論文已在今年5月獲「自然奈米科技」國際期刊刊登。