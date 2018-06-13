長榮推全新北美形象廣告 搭機抓住創意瞬間

2018-06-13 13:26

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空自1992年開闢北美洛杉磯航線，迄今耕耘北美市場超過25年，為進一步拓展北美商務客市場，今年與當地知名廣告公司Mullen Lowe合作，在北美地區推出全新形象廣告，要讓旅客在空中沉澱心靈，抓住創意翩起的瞬間。

「When all your needs are met, your mind is clear for take off.」根據統計，多數商務客認為搭機時較不易受外界干擾，是醞釀創意與靈感的絕佳時機。長榮全新形象廣告中，便以此為主軸，讓旅客靜下心思索，透過飛行，在旅程中尋找什麼，找回探索世界的初心。

長榮表示，形象廣告由Mullen Lowe進行創意發想與宣傳規劃，導演則是曾入圍艾美獎並榮獲坎城國際創意節多項獎項的Floyd Russ，並邀北美3名新銳藝術家入鏡，抓住靈光一閃的創意、在餐巾紙上構思草圖，並在台北街頭揮灑靈感。

插畫家Llew Mejia以對台灣文化的觀察，濃縮在畫作中，融合台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素，最後將作品繪製於巨大帆布上，於台北市高樓樓頂完整展示。

造景藝術師Lily Kwong將蒼鬱蔥翠的造景融入繁忙的都市街景，運用綻放的紅、藍色花朵，在台灣夜市中布置出一條花卉步道。

新興媒體藝術家Zach Lieberman透過擴增實境技術，以APP與台北街頭滑板玩家互動，將連續滑板技巧化為一張張軌跡照片，以創意連結了時間及空間，也打破語言、文化隔閡。

長榮表示，全新形象廣告影片自今年六月起於北美地區播放，或至專屬網站觀賞。希望透過在地思維，以更精準的行銷手法，提升長榮航空知名度，將台灣特有城市特色推向世界。