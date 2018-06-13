翻轉「五毒」動物負面印象 北市動物園辦特展

古人認為到了農曆五月，天氣開始變熱，毒蛇、蜈蚣和蠍子等動物便開始活躍。（台北市立動物園提供）

2018-06-13 13:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕配合端午節的節氣民俗，台北市立動物園自6月9日至6月18日，將於兩棲爬蟲動物館推出「五毒特展」，並於6月16日到18日三天連假，加碼推出「五月五慶端午」教育活動，歡迎大小朋友攜家帶眷一同來參加。

端午節有很多的傳統民俗活動，其中一項就是「驅五毒」，民諺曰：「端午節，天氣熱，五毒醒，不安寧」。古人認為到了5月（農曆），天氣開始變熱，又有梅雨造成的濕氣，瘴癘之氣增加，瘟疫病疾常在此時開始出現，毒蛇、蜈蚣和蠍子等生活在地下等潮濕陰暗環境或是夜間活動的「毒物」，5月也相當活躍，農民出入家戶工作被咬時有所聞，於是就衍生出所謂的「五毒」。

動物園指出，傳統「五毒」動物是泛指毒蛇、蠍子、蟾蜍、蜈蚣和壁虎五種動物類群，但其中壁虎是沒有毒性，因此另有一說是以蜘蛛取代壁虎成為五毒。這次「五毒特展」展出的動物包括龜殼花、帝王蠍、黑眶蟾蜍、少棘蜈蚣、大壁虎和墨西哥紅膝頭捕鳥蛛，這些動物在食物鏈中，都是屬於中上層的消費者。

動物園表示，龜殼花主要以小型囓齒類如老鼠，其他都以小型無脊椎動物如昆蟲等為主食，因此在生態系統中，「五毒」動物抑制昆蟲、老鼠等動物的數量，還能間接減少農作物災害損失，協助消滅病媒蚊，達到友善環境、維持生態平衡的效益。

此外，動物園表示，在「五毒特展」之前，從上月12日開始，就進行為期2個月的「五毒來囉！」保母講古，每週日上午11點至11點15分，在兩棲爬蟲動物館特展區推出，由照養動物的保育員分享照養「五毒」動物的幕後點滴，並透過賓果遊戲寓教於樂的活動，翻轉民眾對「五毒」動物負面的刻板印象。

傳統所指的「五毒」動物是泛指毒蛇、蠍子、蟾蜍、蜈蚣和壁虎五種動物類群。圖為墨西哥紅膝頭捕鳥蛛。（台北市立動物園提供）

龜殼花主要以小型囓齒類如老鼠等為食, 可以抑制老鼠的數量。（台北市立動物園提供）