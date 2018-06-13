芬園荔枝上市！躲過荔枝椿象「尚厚呷！」

彰化縣芬園鄉荔枝這周開始進入採收上市期。（記者張聰秋攝）

2018-06-13 12:53

〔記者張聰秋／芬園報導〕尚青尚厚呷！這星期開始，彰化縣芬園鄉黑葉荔枝開始進入採收期，這些能夠採摘的荔枝，都是挺過蟲蟲危機荔枝椿象的偷襲，幸運存活下來，果粒雖然變小些，但口感不變，帶濃濃香郁的本土荔枝味，想嚐鮮者動作可要快！

今年八卦山脈沿線的荔枝果園遭到荔枝椿象危害，又碰上乾旱氣候導致水分供應不足，荔枝果粒普遍比以往小3分之1，賣相欠佳，市場價格略跌，芬園鄉農會在縣府農業處輔導下，今天開始全面收購黑葉荔枝。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，鄉農會以每公斤18元進行產地收購，不論荔枝大小顆、賣相好不好，只要不要太青澀或是臭酸腐壞，都予以收購，農會這次所收購的荔枝，包包全縣各鄉鎮市只要有種植荔枝的地區都可以到芬園鄉農會繳交。

收購儀式今天在鄉農會啟動，活動結合企業認購荔枝，在彰化縣工商發展投資策進會（簡稱工策會）號召下，10多家企業共4000盒約6000台斤荔枝，縣長魏明谷、芬園鄉長洪慶章、鄉農會總幹事黃翊愷、農業處長黃碧海等人共同促銷荔枝，大啖荔枝，一粒吃完再吃一粒，個個吃得津津有味。

魏明谷說，縣府預計明天前往台北促銷彰化荔枝，今年荔枝雖遭到荔枝椿象的蟲害，農友付出更多心力，勤於管理果園勤，荔枝仍然生長得很漂亮，歡迎大家來採買。

根據農業處統計，彰化縣荔枝生產總面積共942公頃，其中又以芬園鄉的黑葉荔枝和糯米荔枝生產面積最大，占約434公頃，且芬園鄉緊鄰八卦山山脈以及大肚溪河畔，靠山臨水，生產出來的荔枝口感Q彈，甜度適中。