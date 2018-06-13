成績不好是癌症末期？中市教師遭控言語霸凌國小生

2018-06-13 12:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕成績不好是「下等人」甚至是「癌症末期」？台中市忠孝國小傳出有教師疑以言語霸凌小五學童，讓學生排斥上學，甚至有家長憤而轉學，校方強調，經了解老師曾一次在課堂上以癌症作比喻，功課訂正不確實就像癌症未好好治療，並無針對性，也未標籤，經反映已改善。

忠孝國小傳出有家長指控五年級一名導師竟將學生依成績表現依上、中、下等人分級，表現不佳的學生更分癌症分級1、2及末期，學生向家長透露委屈，並排斥上學，家長才赫然得知教師離譜行為，控訴教師言語霸凌學童，憤而轉學。

家長也向教育局投訴，教育局4月接獲家長投訴後即向校方了解，校方指出，當時立即找被指控導師了解，該師否認對學生貼標籤，但有一次在課堂中為告誡學生功課訂正要確實，曾引喻訂正功課未確實，就像癌症沒有好好治療等用語，目的盼引導學生積極，並無針對性，也未分類、貼誰標籤，事後教師也已改善行為。

校方指出，該名代理教師已在學校任教6年，因教學受肯定，今年首度擔任級任導師，將助教師加強親師溝通。

教育局指出，接獲家長投訴後已向學校查詢，校方回覆僅發生過一次，已修正行為，將請督學再赴學校了解；教育局強調，每年均舉辦教師知能研習，建立教師正向輔導能力，更不能對學生有針對性，將請學校加強輔導教師及學生。

有家長聽聞教師竟用癌症分期區分學生，驚愕直問真假，直說，若是真的就太不厚道了；更有家長說，學生才小學，還在學習態度及人格發展起步階段，成績並非絕對，若屬實，教師這種說辭太超過。