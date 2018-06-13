保健》產婦想吃粽怕變胖傷身 醫師教妳吃出健康

黃姓媽媽吃了健康月子粽，也大讚口味好、味甘清爽無負擔。（記者鄭名翔攝）

2018-06-13 12:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕端午佳節將至，市面陸續各式口味粽子，令人食指大動，但對於許多產後媽媽，既想一飽口腹之慾，但又擔心吃粽影響坐月子，更怕攝取高熱量無法恢復苗條身材。有中醫師結合營養師，將黃耆、當歸、杜仲等中藥材加入粽子餡料，著重治療腰脊痠痛，再搭配營養師以紅栗米調節內餡熱量，讓產婦們也能吃得安心又健康。

苗栗縣財團法人為恭紀念醫院中醫部醫師指出，產後媽媽常面臨氣血虛、腰痠背痛、下肢水腫等問題，因此藉由中藥材黃耆、當歸、杜仲、紅棗、枸杞等入粽，除了口味甘甜，還具有補肝腎、強筋骨的作用，讓正在坐月子的媽媽們在享用美食的同時也能滋補養身。

而營養師張曦昀表示，許多產後媽媽最擔心身材走樣，而一般粽子熱量多逾500卡，且餡料多油多鹽，對產婦不僅身體負擔大，吃多還恐影響健康，因此為恭醫院產後護理之家採用阿美族傳統的「紅栗米」，內富含花青素，是天然抗氧化劑，又有豐富鐵質，也是坐月子最適合的主食，再搭配瘦肉、蓮子、香菇等食材，熱量可減半。

但醫師也提醒患有糖尿病、高血壓的民眾吃粽子應適量，尤其包粽的糯米難控制血糖，更要謹慎攝取；而腎臟疾病患者則忌諱攝取過量磷、鉀，因此市售的養生蓮子、五穀粽，也不適合腎臟疾病患者。