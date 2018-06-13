恐怖！全台釣蝦場超過7成公安不合格

消保處調查全台47家釣蝦場，發現高達72％公安不合格、更有4成是違建；另也發現超過兩成蝦類含有超標抗生素。圖為海底城釣蝦場經查為違建。（消保處提供）

2018-06-13 12:27

〔記者陳宜加／台北報導〕「釣蝦」長期是國人熱愛休閒活動，但衛生與公共安全恐有不小隱憂。消保處調查全台47家釣蝦場，發現高達72％公安不合格、更有4成是違建；另也發現超過兩成蝦類含有超標抗生素，恐造成人體危害，將可依法開罰至少6萬元。

抽驗釣蝦場蝦類 逾2成抗生素超標

消保處表示，釣蝦是國人特殊休閒文化，蝦類衛生安全與公安攸關消費者權益。但根據調查結果，蝦類檢測65件中有14件不符規定，包含共5件超過動物用藥「歐索林酸」多重殘留超出法定標準值0.1ppm、9件超過「四環黴素」類法定標準值0.1ppm，其中，桃園「沅泰釣蝦場」更驗出不得檢出的「四環黴素」。

消保官王德明指出，四環黴素類為抗生素的一種，多數釣蝦場為使蝦類健康、有活力吃餌，添加抗生素抗菌，但若過量刺激，將對人體產生危害，最常見過敏、蕁麻疹等狀況，且消費者吃多恐殘留抗生素，未來生病感染服藥更難治療。

他說，蝦類品質不合格者，已於第一時間召開確認會議，並由各地方政府衛生單位調查抗生素來源，後續將依法查處，開罰至少6萬元、最高2億元罰鍰。

至於公安部分，消保處查核47家中，僅13家合格，違規比例超過7成；其中，建物安全管理部分，有11家未辦理建築物公共安全檢查簽證申報、有19家是違建；消防安全管理部分，則有8家滅火器不符規定、9家排煙設備不符規定。

王德明指出，台中拉爽爽美食釣蝦場、新北海底城釣蝦場，兩家業者公安項目全數不合格，違規最嚴重。違建將要求地方政府依法排拆，消防安全也要求限期改善，否則開罰6000至3萬元，截至目前已有9家改善完成，其餘仍在改善。

王德明說，公安不合格，當有事故恐無法立即處理，消費者大有風險，地方政府應嚴加稽查。他也建議，一般釣客不要吃釣蝦場的蝦，如果要吃則須先洗乾淨，勿直接現場火烤，且蝦類必須全熟，生吃更有危險，此外也最好不吃蝦頭。

消保處表示，部分釣蝦場結合電子遊戲場或KTV等視聽娛樂場所，提高公安風險，已建議建管與消防單位優先查處相關綜合型釣蝦場；另為進一步維護消費者權益，消保處亦請衛生、農政等主管機關督促地方政府，加強蝦類源頭管理。