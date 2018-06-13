忠貞市場無名鹼粽 驗出禁用原料硼砂

2018-06-13 11:58

［記者陳昀／桃園報導］端午節將至，許多人都要應景吃粽子，桃園市政府衛生局抽驗粽子及其配料鹹蛋黃、香菇等共42件，平鎮區忠貞市場一家無名攤販販售的鹼粽疑似被驗出公告禁用的硼酸，使用過量會引起食物中毒，已要求立刻下架停賣，待複驗後再做後續處置，也提醒民眾注意。

衛生局指出，日前到傳統市場、連鎖超市、量販店及製造工廠等處抽驗端午應景食品與配料，有粽子、鹹蛋黃、香菇、菜脯、蝦米、調味醬、生鮮肉品等42件食品，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群、硼酸及其鹽類、防腐劑、蘇丹色素、二氧化硫、過氧化氫、甜味劑及動物用藥等項目，有1項「鹼粽」被驗出硼酸，其餘合格，結果已公布在衛生局網站供民眾參考。

衛生局表示，過去許多業者製造鹼粽會使用硼砂，增加口感及防止粽葉沾黏，但因為硼砂進入人體會轉變為硼酸，連續攝食會在體內累積，並引起腹痛、腹瀉、嘔吐、頭痛等中毒症狀，也可能對肝、腎或中樞神經系統造成影響，1994年衛福部已公告禁用。

衛生局指出，該無名攤販是自製少量鹼粽販售給散客，較難追溯貨物流向，提醒已下肚的民眾自行注意身體狀況；另若有消費問題或爭議，可撥打衛生局專線：0800-285-000，或消費者服務專線：1950申訴。