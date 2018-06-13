籌設桃園農業物流園區 林聰賢：年產值逾10億

桃園市長鄭文燦（左）、農委會主委林聰賢（右）簽屬「桃園農業物流園區」合作開發備忘錄。（記者陳昀攝）

2018-06-13 12:15

［記者陳昀／桃園報導］行政院農業委員會規劃在大園區沙崙產業園區周邊設立總面積16公頃的「桃園農業物流園區」，建立轉運、檢疫、檢驗、通關一條龍服務，將台灣農產拓銷到國際市場，今天由農委會主委林聰賢到桃園市政府與市長鄭文燦簽訂合作開發備忘錄，爭取3年內試營運、4年完善上路，林聰賢說，預計招商引資50億元、每年產值超過10億元。

林聰賢指出，桃園市政府協助農委會尋地、會勘，最後選定5公頃的「沙崙產業園區」、11公頃「沙崙油庫東側桃25道路與中央路間國有土地」作為腹地分2期開發，目標3年適應運、4年上路。

林聰賢表示，「桃園農業物流園區」鄰近桃園國際機場、台北港，以及物流業者的多元通路等優勢，能促進觀賞水族動物、花卉、種子種苗及其他需冷鏈暫存的農產品出口外銷，規劃建立完整轉運、檢疫、檢驗及通關一條龍的服務，並引進農漁業、物流業者進駐投資，預計引資50億元，每年產值會超過10億元。

鄭文燦說，桃園位處交通樞紐，前往亞洲各城市最久只需30小時，因此有近2000家物流業者，年產值1900億元，也持續有大型航空貨運、國際物流、物流配送業者進駐，獨缺農業物流園區，市府將全力配合農委會計畫，並持續擴大物流範疇。