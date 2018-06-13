「金融最正櫃姐」神到了！ 她現在改行做這個...

網路最近流傳一名「金融史上最正櫃姐」。（圖擷取自PTT）

2018-06-13 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕網路最近流傳一名「金融史上最正櫃姐」，甜美的外貌神似AV女神波多野結衣，在網路引起轟動，最近已經被PTT神人找到本尊，但現在已經轉行經營85度c。

一名網友先前到銀行辦理存款服務，意外碰到一名正妹櫃員協助辦理業務。該網友描述，當時看到這名正妹就讓他失去理智，對方笑容可掬詢問他要「辦理什麼業務？」時，他把握良機提出：「我想在您這裡存放我的心。」不過這名櫃員卻一本正經地回說，「不好意思！我們這裡是銀行，不辦理器官存放喔！」讓原PO當場結巴。

在網路流傳沒過幾天，PTT表特版神人「INNNNNNNNNNN」馬上神出這名正妹，他表示，「稍微交叉比對之後......應該就是她了，今年27歲，東吳財務工程與精算數學畢業。」

不過有自稱是正妹前同事指出，這張是2年前的照片，目前正妹早就已經離職。「INNNNNNNNNNN」補充說，這名正妹已經離職2年，現在自己開了一間85度c在經營。

網友認為，她不僅像波多野結衣，還神似日本女星齋藤千春和繪色千佳。但也有網友說根本不像，「根本不像啊，還交叉比對咧」、「完全不像，你有臉部辨識障礙？」「迷濛的眼神」、「我覺得原文比較美，確定是同一人？」

PTT表特版神人神出本尊。（圖擷取自PTT）

網友認為，她不僅像波多野結衣，還神似日本女星齋藤千春和繪色千佳。（圖擷取自PTT）

PTT表特版神人說，這名正妹已經離職2年，現在自己開了一間85度c在經營。（圖擷取自PTT）

AV女優波多野結衣。（圖擷取自Instagram）

AV女優繪色千佳。（圖擷取自PTT）