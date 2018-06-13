無人機論壇登場 民航局：從源頭管理、讓玩家安全地玩

2018-06-13 11:28

〔記者陳宜加／台北報導〕民航局今天辦理「無人機創新應用論壇」，民航局長林國顯表示，無人機已納入民航法正式納管，應從源頭管理，合理、安全使用，同時課以責任，但不扼殺應用層面。民航局也說，未來將採取「二二分工」，兼顧飛航安全與應用發展。

林國顯表示，無人機與開車相同，應先了解交通規則、在範圍內有效操作，兩年前第一次闖關無人機法案未果，更細緻接受國際資訊並了解各國發展，認為無人機使用應有效、合理、安全，且應從源頭管理，制定法令過程非常困難。

至於產業界憂心扼殺應用層面，林國顯說，各領域當然希望不受過多限制、更彈性包容不同適用單位，除了目前經濟部推動「無人載具創新發展條例」，民航局也持續聆聽產業與民間聲音，重要目的為賦予安全責任、安全使用等觀念。

他說，攸關無人機管理的民航法修正草案已經總統公布，母法通過後，還有諸多子法須訂定，包含250公克以上須註冊登記，以及實名制介接自然人憑證、健保卡或相關資訊以便登記，後續必須列印條碼等，未來相關子法都將納入細節。

另外，玩家也應知道所在地是否禁限航區，例如機場周邊飛航管制區，他任內已開出30張罰單、每張30萬起跳至150萬元，挨罰者幾乎全不知道位於機場周邊，民航局已製作電子檔並將禁航區納入電子圍籬，未來將開發APP供玩家檢視位置。

林國顯也強調，玩家應課以責任，不僅註冊過程中將有教育訓練，製造者與引進者也要負起責任，協助政府監督、教育、控管，在源頭高度管理；另要求各政府機關檢討提出禁航區域，例如總統府、台鐵、高鐵路線上方等，觀光局也已禁止日月潭人群上空使用無人機。

他說，一年內將訂出子法，民航局也將於各縣市辦理說明會，與產業界溝通，舉凡農業農藥噴灑、交通科技執法、海巡鑑定、海釣等面向，均與現行規定有密切相關，也都是立法過程中必須處理的問題，讓無人機可以安全使用。

中科院所長齊立平表示，目前全球無人機技術、規範以美國為圭臬，有完整發展體系，中國則缺乏國家主導，應用涵蓋地理資訊系統、戰場偵查，雷達校正、海岸監控、地質探勘、國土開發、候鳥觀測、農藥噴灑、大氣研究、天災救援，甚至公共安全、貨運、交通、新聞、電影等，無人機應用將是另一個藍海。

民航局標準組長林俊良表示，全球新科技不外乎大數據、人工智慧、移動通訊、雲端技術，無人機全數運用，也是未來趨勢。民航局將以「2個原則、2個管理」方式，兼顧飛航安全與應用發展。

未來由地方政府與民航局共同管理，民航局負責註冊登錄、罰則制定，地方政府則公告飛航範圍、負責取締。250公克以上無人機須註冊，1公斤以上另須取得操作證，活動範圍不得於禁限航區、航空站周邊，也不得於人群上空活動，

至於罰則，林俊良說，機場周邊與現行規定相同，違者30萬起跳；沒有操作證或保險者，開罰6萬至30萬元；未註冊或違反地方公告非航區域者，3萬元起跳；若違背飛航時間、空間則是1萬元起跳，明年六月前將制定「無人機管理規則」、「無人機考驗及檢驗委託辦法」。

他也說，民航局將建置資訊系統，包含健保卡、自然人憑證、個人手機認證等註冊作業與金融卡付款，另提供線上考試功能，也將建立APP提供玩家即時訂位，了解所在地是否是使用無人機的合法範圍。