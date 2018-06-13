無人機應用廣 川金會、夏威夷火山爆發都派上用場

2018-06-13 11:02

〔記者陳宜加／台北報導〕無人機成為全球趨勢，台灣今年正式修法納管、明年7月正式上路，民航局正著手制訂相關子法，今天主辦「無人機創新應用論壇」集思廣益。交通部政次王國材表示，透過管理讓空域更安全，有遊戲規則，無人機空域可望更自由發揮。

身兼航發會董事長的王國材表示，今年11月世界飛安高峰會將於台灣舉行，整合國內專業、資源。過去無人機發展最常見空拍、灑農藥等，交通部也用於車流監測、邊坡或橋樑等檢查。

就全世界發展來看，川金會也能看見無人機扮演安全守衛的角色、5月夏威夷火山爆發，夏威夷大學也派出無人機，每天到火山口檢視熔岩狀況；亞馬遜前年也開始發展無人機配送專利，另有「無人機巢穴」技術應用廣泛，有未來概念。

無人機也用於救難，王國材說，今年1月澳洲有人距離海邊2000多英尺溺水，現場救難人員使用無人機將飄浮板於70秒內送達2700多英尺的地方救人，包括物流、緊急救援、維安等層面，未來無人機應用相當廣泛。

不過，他也指出，空域安全若未做好，無人機可能有危險。今年民航法修法三讀通過，規範無人機250公克以上須註冊、25公斤以上須有導航設備與操作證，如同駕照；另也將空域明確訂定。法規透過管理，讓空域更安全，進而發展無人機測試、應用，在無人機專章上路後，無人機空域可以更加自由、更能發揮。

王國材期許，地面交通繁忙，無人機在400公尺以下還可以再發展、應用，經過立法耕耘，將往前邁進一步。無人機專章預定於明年7月上路實施，相關子法也都會制定，過程中盼與相關學者交流，讓民航局、航發會繼續朝此方向發展。